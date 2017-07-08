На Житомирщині прикордонники затримали збирачів ягід, які хотіли незаконно перетнути кордон

У Житомирській області прикордонники затримали трьох осіб без документів, які збирали ягоди та мали намір незаконно перетнути державний кордон.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук, порушників затримали 7 липня прикордонники відділу «Копище» Житомирського загону.

"Правопорушниками виявились громадяни України - жителі прикордонного населеного пункту 19-ти, 23-ох та 24-ох років", - йдеться у повідомленні.

Наразі за знаходження у прикордонній смузі без документів правопорушників притягнули до відповідальності, а за спробу незаконного перетину кордону щодо них складено адміністративні протоколи.

"Лише за останні два тижня прикордонники Житомирського загону повернули від державного кордону під час збору дикоросів 215 осіб, 10 з яких діти", - уточнив Шахрайчук.