На Житомирщині прикордонники затримали збирачів ягід, які хотіли незаконно перетнути кордон

16:44, 08 липня 2017
Інциденти
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Наразі за знаходження у прикордонній смузі без документів  правопорушників притягнули до відповідальності, а за спробу незаконного перетину кордону щодо них складено адміністративні протоколи.

фото kordon.in.ua

У Житомирській області прикордонники затримали трьох осіб без документів, які збирали ягоди та мали намір незаконно перетнути державний кордон.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук, порушників затримали 7 липня прикордонники відділу «Копище» Житомирського загону.

"Правопорушниками виявились громадяни України - жителі прикордонного населеного пункту 19-ти, 23-ох та 24-ох років", - йдеться у повідомленні.

Наразі за знаходження у прикордонній смузі без документів  правопорушників притягнули до відповідальності, а за спробу незаконного перетину кордону щодо них  складено адміністративні  протоколи.

"Лише за останні два тижня прикордонники Житомирського загону повернули  від державного кордону під час збору дикоросів 215 осіб, 10 з яких   діти", - уточнив Шахрайчук.

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