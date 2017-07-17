Соліст Depeche Mode потрапив до лікарні напередодні концерту в Києві

Соліст британської групи Depeche Mode Дейв Гаан госпіталізований до 9-ї Мінської міської клінічної лікарні з кишковим розладом, у зв'язку з чим концерт гурту у білоруській столиці скасували.

Про це повідомляє портал Naviny.by.

Про скасування концерту стало відомо за годину до його проведення. Технічний персонал вже приступив до демонтажу сцени на "Мінськ-Арені".

Читайте такожDepeche Mode у Києві: музикантам знадобляться чорні чашки, срібні ложки і 12 холодильників

На офіційному сайті гурту йдеться, що "через хворобу члена групи Depeche Mode не зможе виступати сьогодні ввечері в Мінську".

"Наразі ми переглядаємо всі варіанти, щоб перенести це шоу. Ми сподіваємося, що зможемо оновити цю інформацію протягом наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Що стосується концерту в Києві, на сайті Depeche Mode і на сторінці організаторів шоу – концертного агентства "Аншлаг" - немає жодних повідомлень про скасування або перенесення.

Зазначимо, що концерт Depeche Mode у Києві має відбутися 19 липня на НСК "Олімпійський". Ранній вхід на концерт відкриють о 17:30, загальний запуск відвідувачів – з 18-ти, о 19:45 на сцену вийде Maya Jane Coles, ну а початок виступу Depeche Mode заплановано на 21:00.