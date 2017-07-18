Буде підписано угоду про співробітництво між Одеською областю та Аджарією – Порошенко
13:06, 18 липня 2017Суспільство
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Він додав, що ця угода відкриє великий потенціал двля двох приморських регіонів.
REUTERS
Президент Петро Порошенко заявляє, що завтра, 19 липня, буде підписано угоду про співробітництво між Одеською областю та Аджарією.
Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі у Тбілісі.
Читайте такожПорошенко відкриє пункт пропуску на українсько-молдавському кордоні в Одеській областіЗавтра під час мого перебування в Батумі буде підписана важлива угода про співробітництво між Аджарією та Одеською областю. І ми вважаємо, що це також величезний потенціал», - сказав глава держави.
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