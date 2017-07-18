Буде підписано угоду про співробітництво між Одеською областю та Аджарією – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що завтра, 19 липня, буде підписано угоду про співробітництво між Одеською областю та Аджарією.

Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі у Тбілісі.

Читайте такожПорошенко відкриє пункт пропуску на українсько-молдавському кордоні в Одеській областіЗавтра під час мого перебування в Батумі буде підписана важлива угода про співробітництво між Аджарією та Одеською областю. І ми вважаємо, що це також величезний потенціал», - сказав глава держави.