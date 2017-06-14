В Одесі борються із чергами за паспортами: відкриють три нові центри надання адмінпослуг

Одеська міська рада виділила понад 4 млн грн на відкриття трьох нових центрів адміністративних послуг, щоб уникнути черг, зокрема за біометричними паспортами. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні під час засідання сесії. Гроші будуть виділені за програмою «Електронне відкрите місто» на 2015-2018 роки, до якої депутати 14 червня внесли певні зміни.

Читайте такожНебажані гості в Одесі: опубліковано "чорний список" артистів, чиї концерти зриватимуть (фото, відео)Згідно з рішенням, кошти підуть на придбання обладнання для центрів та підключення їх до Єдиного реєстру громадян України.

За словами депутата міськради Тетяни Плаксій (фракція міського голови Геннадія Труханова «Довіряй справам»), на даний час існує великий наплив громадян до існуючих у місті центрів, прийом документів здійснюється за попереднім записом. Зараз запис бажаючих отримати паспорта ведеться на вересень.

Зазначається, що ажіотаж пов'язаний зі зменшенням до 14 років віку для отримання паспортів громадянами України. Також черги через введення безвізового режиму - люди масово звертаються за отриманням біометричних закордонних паспортів.

«Все це зумовило великий наплив громадян. Прийом за попереднім записом на сьогодні ведеться вже на вересень. Що робити одеситам, яким документи необхідні у терміновому порядку? Вони приходять, створюють живі черги, сподіваючись, що раптом людина, яка записалася, не прийде, влаштовують якісь нічні чергування», - зазначила Плаксій.