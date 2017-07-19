В Одесі дав майстер-клас ірландський актор Тернер, який зіграв у трилогії "Хоббіт"

В Одесі дав майстер-клас ірландський актор Ейдан Тернер, який зіграв у трилогії «Хоббіт». Як передає кореспондент УНІАН, Тернер, який увійшов до складу журі Національної конкурсної програми 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) 18 липня дав майстер-клас на одній з локацій фестивалю.

Читайте такожВ Україну їде зірка "Хоббіта": стане одним з членів журі Одеського кінофестивалюПід час заходу кожна людина могла поставити актору запитання. Тернер зазначив, що Одеський кінофестиваль став «просто величезним».

«Видно, що країна вірить у кіно зараз.Голос цього фестивалю став сильнішим, значущішим і культурнішим. Для мене, як для іноземця, це щось особливе, що залишається зі мною, коли я їду і приїжджаю сюди », - заявив він.

Розповідаючи про себе, він зазначив, що завжди любив кіно, але ніколи не розглядав цю діяльність як основну.

«Вибір відбувся дуже швидко: мені пощастило потрапити в добру драматичну школу... Коли тобі 22, а за плечима вже стільки різних ролей, стільки п'єс, стільки досвіду. По суті, у мене ніколи навіть не було можливості займатися чимось іншим», - наголосив актор.

Він зазначив, що його батько - електрик, у родині є фермери, таксисти, податківці.

«Я лише актор і не вважаю себе якимось особливим», - додав Тернер.

Як повідомляв УНІАН, ірландський актор Ейдан Тернер, який зіграв у знаменитій трилогії «Хоббіт», ввійшов до складу журі Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ). З 2014-го Тернер - постійний гість фестивалю, цього року актор став обличчям промовідео 8-го ОМКФ.

Кар'єра Тернера почалася в Ірландському національному театрі Abbey в 2004 році. У 2008-му він дебютував з головною роллю у фільмі «Тривога» (режисер Жерар Стембрідж). Крім того, Тернер знімався в серіалах: «Відчайдушні романтики», «Тюдори», «І нікого не стало», «Полдарк», «Бути людиною». Всесвітньо відомим актор став після ролі гнома Кіле в трилогії режисера Пітера Джексона «Гобіт».

У 2014 році актор став переможцем Empire Awards в номінації «Кращий чоловічий дебют» за роль у «Хоббіті».

Тернер - двічі лауреат премії Broadcasting Press Guild Award у номінації «Прорив року» за участь у серіалах «І нікого не стало» і «Полдарк», а також премії National Television Awards за роботу в серіалі «Полдарк».

8-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбувається в Одесі 14-22 липня.