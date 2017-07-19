Аваков призначив нового начальника Нацполіції Донецької області

Начальником головного управління Національної поліції Донецької області, замість В'ячеслава Аброськіна, призначений Віталій Невгад.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Головою поліції Донецької області призначений полковник Невгад Віталій Вікторович, який раніше працював заступником голови поліції області", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, очільник Нацполіції Донецької області Аброськін пішов на підвищення. Наказ про призначення Аброськіна підписав глава МВС Арсен Аваков.