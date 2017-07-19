Аваков призначив нового начальника Нацполіції Донецької області
11:01, 19 липня 2017Суспільство
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Ним став Віталій Невгад, який який раніше працював заступником голови поліції області.
Раніше Невгад працював заступником Аброськіна \ фото: npu.gov.ua
Начальником головного управління Національної поліції Донецької області, замість В'ячеслава Аброськіна, призначений Віталій Невгад.
Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Головою поліції Донецької області призначений полковник Невгад Віталій Вікторович, який раніше працював заступником голови поліції області", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, очільник Нацполіції Донецької області Аброськін пішов на підвищення. Наказ про призначення Аброськіна підписав глава МВС Арсен Аваков.
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