Азаров підтверджує намір секвеструвати бюджет-2006

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ підтвердив намір уряду внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні він заявив журналістам: «Так, ми вноситимемо зміни, зараз працюємо над ними».

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня ц.р. М.АЗАРОВ заявив, що уряд планує провести секвестр Держбюджету-2006. За його словами, планується провести скорочення як прибуткової, так і видаткової частини.

19 вересня М.АЗАРОВ говорив про те, що уряд планує внести до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2006 рік» на початку жовтня.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2006 рік», доходи Держбюджету на поточний рік заплановані у розмірі 125,785 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду - 96,564 млрд. грн., спеціального фонду - 29,220 млрд. грн. Витрати Держбюджету встановлені на рівні 138,258 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду - 108,581 млрд. грн., витрати спеціального фонду - 29,676 млрд. грн. Граничний розмір дефіциту Держбюджету-2006 встановлено на рівні 13,245 млрд. грн., зокрема загального фонду - 11,739 млрд. грн.