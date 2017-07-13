До вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Росії, Білорусі та України - Комітет захисту журналістів

До вбивства журналіста Павла Шеремета можуть бути причетні представники влади Білорусі та Росії, а також влади або радикальні націоналісти України.

Про це йдеться у звіті Комітету захисту журналістів (CPJ), оприлюдненому в середу, 12 липня.

Так, CPJ вважає, що серед мотивів для скоєння злочину у влади України або груп, пов'язаних з нею, а також радикальних націоналістів могло бути намір змусити Шеремета мовчати і сприяти встановленню атмосфери страху для контролю над незалежними ЗМІ.

Також як можливий мотив наводиться помста за критику на адресу України за провал реформ, критику військових формувань націоналістів і критичне висвітлення "Українською правдою" діяльності уряду України.

Читайте такожПравоохоронці не знайшли жодних доказів "російського сліду" у вбивстві Шеремета - Комітет захисту журналістів

CPJ вказує, що Національна поліція і Міністерство внутрішніх справ України "відмовилися відповісти прямо, можуть підозрювати владу або наближені до неї особи до скоєння вбивства".

Крім того, CPJ бачить вірогідним мотив і у влади Росії або прокремлівських діячів. Вони могли бути зацікавлені посіяти хаос і страх в Україні, змушуючи замовкнути впливового журналіста". Також серед потенційних мотивів є помста за дружбу Шеремета з російським опозиціонером Борисом Нємцовим, який був убитий в лютому 2015 року.

Потенційними мотивом влади Білорусі або проурядових діячів для вбивства могла бути довготривала ворожнеча Шеремета з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Крім того, Шеремет був засновником сайту "Білоруський партизан", який критикує білоруські влади.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помста за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. 21 червня у поліції повідомили, що у справі про вбивство Шеремета допитано понад 3000 чоловік.

За даними поліції, відпрацьовується кілька версій щодо мотивів вчинення злочину, "а саме: професійна діяльність потерпілого за межами України та в Україні; дестабілізація ситуації в державі; конфліктні ситуації в особистому житті потерпілого: родинні інтимні стосунки, ситуативні конфлікти на побутовому рівні, комерційного і фінансового характеру; помилка в об'єкті злочину, в тому числі підготовка вбивства власниці видання "Українська правда" Олени Притули".

У ході слідства в 14 країн світу спрямовано клопотання про надання міжнародної правової допомоги, у ході виконання яких правоохоронними органами в межах компетенції проводяться необхідні процесуальні дії.