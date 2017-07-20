Держприкордонслужба показала захоплююче відео навчань "Сі Бриз-2017"

Триває активна фаза міжнародних навчань «Сі Бриз-2017». Учора, 19 липня, учасники навчань відпрацьовували свої навички в Ренійському та Болградському районах Одеської області. Вдруге за історію навчань відпрацювання проводилися на річці Дунай. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Операція проводилась відразу декількома підрозділами: Прикордонною комендатурою швидкого реагування Ізмаїльського загону, морською піхотою ЗСУ та США, Академією сухопутних військ України, Нацгвардією та Збройними силами Грузії і Румунії.

Спочатку 10 одиниць корабельно-катерного складу Держприкордонслужби України та ВМС України відпрацювали висадку десанту на річці. Їх дії корегувалися з повітря: екіпажем літака Державної прикордонної служби «Diamond», який здійснював повітряну розвідку та передачу даних наземним підрозділам.

Після умовного реактивного, артилерійського вогню по території, що по легенді захоплена незаконними формуваннями, розпочалась десантна операція.

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Інша група, для виконання завдання по звільненню аеродрому в Болграді, за добу вийшла з полігону «Широкий Лан». Проміжним етапом виконання завдання для неї стали штурм і захоплення аеродрому «Арциз», а також подолання водної перешкоди Дністровського лиману.

В подальшому основні події розгорнулися на аеродромі «Болград», що за легендою був захоплений бандформуваннями. Основним завданням групам - був захват та контроль пункту управління польотами, з чим учасники міжнародних навчань повністю впоралися. Операція виконувалася за участю обох тактичних груп, що прибули суходолом та водним шляхом по річці Дунай.

Як відомо, президент України Петро Порошенко сподівається, що українсько-американські командно-штабні навчання «Сі Бриз-2017» стануть ще одним потужним кроком для досягнення стабільності в регіоні.