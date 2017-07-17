Порошенко сподівається, що навчання "Сі Бриз" стануть кроком для досягнення стабільності в регіоні

Президент України Петро Порошенко сподівається, що українсько-американські командно-штабні навчання «Сі Бриз-2017» стануть ще одним потужним кроком для досягнення стабільності в регіоні. Про це він заявив під час відвідування фрегата «Гетьман Сагайдачний» в рамках робочої поїздки до Одеської області.

«Я щиро вірю, що цьогорічні навчання стануть ще одним потужним кроком для досягнення стабільності в регіоні», - зазначив глава держави.

Також президент привітав учасників з 20-річчям проведення навчання та побажав їм успішного виконання поставлених завдань.

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«Ці навчання - наша відповідь ідеологам, організаторам і спонсорам гібридних війн. Спільна підготовка засвідчує нашу єдність і готовність разом захистити мир і цінності, які поділяє трансатлантична спільнота», - зазначив також Порошенко у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, в Україні стартували міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017», які проводяться в рамках програми «Партнерство заради миру» відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і США на поточний рік.

Цьогорічні навчання, в яких беруть участь усі роди військ, проходять у режимі «вільної гри». Суть «вільної гри» полягає, зокрема, у тому, що підрозділи (авіація, піхота тощо) отримуватимуть ввідні в останній момент, і завдання доведеться виконувати без заздалегідь спланованого плану дій.

У навчаннях беруть участь представники 16 країн, зокрема, понад 3 тисячі військовослужбовців, з яких 800 - американські військові, та близько 30 одиниць авіаційної техніки, близько 30 бойових кораблів, катерів, суден забезпечення.