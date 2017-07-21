У Житомирі поліція проводить обшуки в кабінетах міськради

У Житомирі сьогодні, 21 липня, співробітники поліції проводять санкціоновані обшуки в кабінетах одного з управлінь Житомирської міської ради.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області, обшуки проводять слідчі Житомирського відділу поліції із залученням оперативників управління захисту економіки у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст.366 КК України (службове підроблення).

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Обшукують одне з комунальних господарств міської ради.

Зокрема, поліція перевіряє проведення тендерів з ремонтних робіт у Житомирі.