У Житомирі поліція проводить обшуки в кабінетах міськради
13:35, 21 липня 2017Суспільство
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Правоохоронці проводять обшук одного з комунальних господарств міської ради.
Поліція перевіряє проведення тендерів з ремонтних робіт у Житомирі / фото УНІАН
У Житомирі сьогодні, 21 липня, співробітники поліції проводять санкціоновані обшуки в кабінетах одного з управлінь Житомирської міської ради.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП у Житомирській області, обшуки проводять слідчі Житомирського відділу поліції із залученням оперативників управління захисту економіки у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст.366 КК України (службове підроблення).
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Обшукують одне з комунальних господарств міської ради.
Зокрема, поліція перевіряє проведення тендерів з ремонтних робіт у Житомирі.
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