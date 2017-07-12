Поліція проводить обшук вдома у начальниці управління Львівської міськради

Працівники поліції проводять обшук вдома у начальниці управління комунальної власності Львівської міської ради Інни Свистун на вул. Тарнавського у Львові.

Про це повідомила прес-служба «Самопомочі».

«За розкрадання комунального майна обшуки проходять не тільки в нашому управлінні, а тепер почалися ще і в мене вдома. Правоохоронці навіть не впустили мене погодувати немовля. Я не переживаю, що поліція зможе зв'язати мене з аферистами. Але мені дивно, чому це роблять саме у мене вдома, хоча ні Малькової, ні Сандул, які заволоділи комунальним майном, не висувають жодних звинувачень і навіть не турбують їх обшуками. Тобто аферистів поліція не чіпає», - сказала Zaxid.net Свистун, яка також є головою фракції партії «Самопоміч» у Львівській облраді.

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Як наголошується, в середу, 12 липня слідчі ГУ НП та УСБУ у Львівській області прийшли з обшуком до департаменту економічного розвитку та управління комунальної власності Львівської міськради. Згодом стало відомо, що обшуки проходять через масштабної афери з комунальною нерухомістю Львова, більш відомої як «Афера століття». Варто зауважити, що про цей злочин стало відомо саме після заяв Інни Свистун. Львівські ЗМІ, в тому числі і Zaxid.net називали імена та прізвища людей, безпосередньо причетних до цієї афери, однак жодної інформації про дії проти цих людей з боку правоохоронних органів не надходило.