Сім альбомів, шестеро дітей та мільйони фанатів: ким був і що залишив після себе Честер з Linkin Park (відео)

20 липня 2017 помер Честер Беннінгтон, соліст рок-гурту Linkin Park. Він скоїв суїцид у день народження свого покійного друга Кріса Корнелла. В цей же день вийшов новий кліп Linkin Park - Talking To Myself. Рок-музиканту був 41 рік.

Честер став солістом Linkin Park у 1997 році, гурт двічі ставав володарем Grammy. Соліст Linkin Park був героєм для тих, хто виріс у 2000-і.

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Багато років музикант страждав від алкогольної та наркозалежності. У Честера Беннінгтона залишилося 6 дітей та мільйони фанатів у всьому світі.