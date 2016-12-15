У Києві вже визначилися з місцем зберігання "скіфського золота"

Міністерство культури призначило національний музей історії розпорядником експонатів на період окупації півострова, йдеться в сюжеті ТСН.

У музеї тепер шукають, де ж розмістити понад 500 експонатів, яким іще необхідно забезпечити належний рівень охорони. Найімовірніше, більшу частину експонуватимуть саме в музеї, а меншу передадуть до філії – в музей історичних коштовностей України. Там у вітринах уже стоять золоті експонати, які також виставлялися у Нідерландах, але на них росіяни не претендували, тож вони повернулись до України ще 2014 року.

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Директор музею Володимир Хардаєв із задоволенням демонструє журналістам коштовності, які зберігаються у фондах, але пояснює, що експонати із Голландії неправильно називати "скіфським золотом", адже там не лише золото і не лише скіфське.

"Там є античні речі з міст, є гунські речі, є готські. Є кераміка, фігурки. Загалом цікаві речі, неправильно було називати їх скіфським золотом", - зауважує фахівець.

"Насправді цінність полягає в тому, що це національне надбання. Це речі, які свідчать про історію різноманітних народів, які населяли тереторію Криму протягом тривалого часу, і не лише Криму, а й південної України", - додає вчений секретар національного музею історії Олена Оногда.

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Як повідомляв УНІАН, Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, що колекція «скіфського золота» кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.

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Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від Української держави.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції «скіфського золота» у власність Росії.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.