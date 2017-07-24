Ажіотаж довкола біометричних паспортів спаде через 1-2 тижні – міграційна служба

Ажіотаж довкола отримання біометричних паспортів в Україні спаде через один-два тижні, одночасно зі зменшенням туристичного ажіотажу, заявив у коментарі для Радіо Свобода речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько.

«Зараз ми маємо поєднання двох факторів – ажіотаж, пов’язаний з «безвізом», і туристичний ажіотаж. Туристичний сезон щороку в цей період є піковим для оформлення закордонних паспортів. Туристична складова піде на спад вже за тиждень-два. І вже на початку серпня цієї туристичної складової не буде. Коли завершиться психологічна складова – важко прогнозувати. Але ми думаємо, що вже у серпні будемо мати суттєве полегшення ситуації», – повідомив Гунько.

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За словами представника служби, нинішній ажіотаж з отриманням біометричних паспортів «не має нічого спільного з виїздом українців до країн Європейського союзу».

«Статистика перетину кордону набагато менша, аніж статистика оформлення закордонних паспортів. Тому цей ажіотаж має психологічні причини, психологічний характер. У будь-якому випадку – це тимчасове явище. Насамперед треба розуміти, що близько 12 мільйонів українців мають на руках закордонні паспорти, з них понад чотири мільйони – біометричні паспорти. За кордон виїжджає в рази менше», – повідомив Гунько.

Він зазначив, що міграційна служба України радить громадянам без нагальної необхідності почекати з оформленням паспортів, утриматися від стояння в чергах і оформити документи пізніше у більш комфортних умовах.

Цього місяця державний «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів, який персоналізує дані і друкує паспорти, вже видрукував близько двохсот тисяч біометричних паспортів. На підприємстві заявили, що вивчають можливість орендувати додаткові виробничі потужності, щоб покрити високий попит.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену». Від початку дії «безвізу» ним вже скористалися понад 100 тисяч українців. Для цього передусім треба мати біометричний паспорт, якщо немає закордонного із чинною візою. Ця умова і стала однією з причин виникнення довгих черг у сервісних центрах.