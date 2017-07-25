Міноборони оголосило додатковий прийом до військових вишів і коледжів сержантського складу

У Міністерстві оборони оголосили про проведення додаткового прийому на навчання до військових вищих навчальних закладів (ВВНЗ) та коледжів сержантського складу (ВКСС).

Читайте такожВійськовий експерт про мобілізацію офіцерів запасу в Україні: настав час послужитиЯк повідомляє прес-служба відомства, у зв’язку зі збільшенням обсягів прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, військових коледжів сержантського складу міністр оборони Степан Полторак прийняв рішення щодо проведення додаткового прийому на навчання до ВВНЗ та ВКСС.

Зокрема, додатковий прийом буде проведено відповідно до наказу Міноборони від 11 травня 2016 року № 248 «Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня», який зареєстровано у Міністерстві юстиції 26 травня 2016 року за № 776/28906.

Також повідомляється про встановлення строків додаткового набору.

Так, прийом документів кандидатів на навчання від військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу здійснюється до 30 липня 2017, а від цивільної молоді - до 7 серпня 2017 року.

Разом з тим, проведення вступних випробувань (конкурсний відбір сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання) для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу здійснюватиметься з 31 липня до 10 серпня 2017 року, а для цивільної молоді - 8-10 серпня 2017 року.

Зарахування вступників здійснюватиметься до 18.00 11 серпня 2017 року.

У повідомленні нагадується, що прийом на навчання до ВВНЗ здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до ВВНЗ та ВКСС. Правила прийому розміщені на сайтах відповідних навчальних закладів.

Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів мають військовослужбовці ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури, які проходять строкову військову службу. Також громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВВНЗ; військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом; студенти вищих навчальних закладів, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ та в подальшому проходити військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу.

Водночас, вступники з числа випускників військових ліцеїв, які закінчили навчання в рік вступу до ВВНЗ, беруть участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за їхнім вибором).

Вступники до ВВНЗ, крім надання сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд.

Також за додатковими питаннями пропонується звернутися на гарячу лінію Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони з питань вступу до ВВНЗ та ВКСС: (044) 271-12-67.