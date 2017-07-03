В Україні стартувала додаткова сесія ЗНО

В Україні сьогодні, 3 липня, стартує додаткова сесія ЗНО. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Зокрема, сьогодні додаткова сесія ЗНО тестуванням починається з української мови і літератури.

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«04 липня відбудеться додаткова сесія з англійської, російської мов, 05 липня – з математики, 06 липня – з історії України, 07 липня – з біології, іспанської, німецької, французької мов, 10 липня – географії, 11 липня – фізики, 12 липня – хімії».

Як повідомляв УНІАН раніше, із 29 червня абітурієнти можуть створити свої електронні кабінети, тому що подача заяв на вступ, як і торік, лише онлайн. У цих кабінетах заповнити електронну заяву вступники зможуть вже від 12 липня.

Цьогорічні новації - можна подати дев'ять заяв на чотири спеціальності. Також, як повідомляв УНІАН, запровадили так звані коефіцієнти до конкурсного балу. "Галузевий" – додаткові бали нараховуватимуть тим, хто обиратиме природничі та технічні науки, а ще "сільський" - бали доплюсовуватимуть випускникам сільських шкіл.