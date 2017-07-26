В Одесі почав працювати поліцейський велопатруль (фото, відео)

В Одесі сьогодні приступив до роботи поліцейський велопатруль.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 25 липня відбувся перший інструктаж співробітників поліції, які патрулюватимуть територію курортної зони міста на велосипедах.

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«Батальйон поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області нестимуть службу з охорони громадського порядку і безпеки в районі «Траси здоров'я» - від Аркадії до пляжу «Ланжерон», - поінформували у відділі.

Відзначається, що саме на цій території сконцентрована найбільша кількість відпочивальників і гостей міста, і саме тут найчастіше відбуваються крадіжки та інші майнові злочини. Тому, з метою запобігання та недопущення правопорушень, правоохоронці патрулюватимуть зазначену прибережну зону на спеціальних електровелосипедах.

За словами заступника начальника регіонального главку Нацполіції Сергія Махотіна, спецвелосипеди поліція отримала сьогодні, 25 липня. «Сьогодні ми отримали Like Bike для виконання завдань з охорони громадського порядку в курортній зоні Одеси. Тренування з особовим складом проведено, і відсьогодні правоохоронці приступили до несення служби», - сказав Махотін.

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У главку уточнили, що велосипеди надала одна з комерційних компаній.

Сьогодні на чергування виїхали 4 екіпажі велопатруля. «Найближчим часом штат буде збільшено», - заявили у відділі.