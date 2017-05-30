У Білій Церкві з'явився поліцейський велопатруль (фото)

14:27, 30 травня 2017
Суспільство
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Поліцейські на велосипедах допоможуть кінному і звичайному патрулям в дендрологічному парку.

У Білій Церкві з'явився поліцейський велопатруль. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter.

"Поліцейський велопатруль на посилення кінного і звичайного - відкрили в унікальному дендрологічному парку «Олександрія» в Білій Церкві", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Кривому Розі запустили поліцейський велопатруль.

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Теги: #поліцейський велопатруль#велопатруль Білої Церкви