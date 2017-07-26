У Києві ввечері обмежать вхід на три станції метро через футбольного матчу

Сьогодні у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Янг Бойз» (Берн, Швейцарія), змінено режим роботи трьох станцій столичного метрополітену.

Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен", перед початком матчу, з 18:30 до 19:30, станцію «Олімпійська» буде закрито на вхід та вихід, «Палац спорту» – на вихід, «Площа Льва Толстого» – на вхід.

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На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід для пасажирів на станції «Олімпійська», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого».

Як повідомляв УНІАН, на столичному Подолі з серпня відкривають пішохідні зони. Пішохідні зони будуть діяти в тестовому режимі до середини вересня.