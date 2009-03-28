У Стокгольмі об'єднали 9 позовів Фірташа до Нафтогазу

У Стокгольмському арбітражному суді в одне провадження об`єднані дев`ять позовних заяв до "Нафтогазу" з боку "РосУкрЕнерго".

Про це пише щотижневик "Дзеркало тижня" .

При цьому позовної вимоги про відшкодування РУЕ 11 млрд. кубометрів газу серед них немає.

Перше попереднє слухання справи "РосУкрЕнерго" проти НАК "Нафтогаз України" відбулося в Стокгольмському арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті Швеції 24 березня.

За інформацією видання, наступна стадія слухання справи відбудеться влітку 2009 року. За попередньою інформацією, як свідок в Стокгольмському арбітражі може виступити співвласник РУЕ Дмитро Фірташ.

Юристи, зайняті в цьому процесі, очікують, що остаточне рішення в справі РУЕ проти "Нафтогазу" може бути ухвалене 2010 року.