В Одесі на хабарі в $1,5 тисячі затриманий співробітник управління Укртрансбезпеки
Службовець вимагав і отримав $1,5 тис. неправомірної вигоди від агента судна за незатримання плавзасобу і складання протоколу огляду без вказівки його фактичного технічного стану.
В Одесі затримано посадовця управління Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) в Одеській області при отриманні хабара в розмірі 1,5 тис. доларів від агента судна.
Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, 26 липня співробітники прокуратури спільно з оперативними працівниками Управління СБ України в області викрили при отриманні хабара головного спеціаліста структурного підрозділу управління Укртрансбезпеки в Одеській області.
Встановлено, що службовець вимагав та отримав 1,5 тис. дол. неправомірної вигоди від агента судна за незатримання плавзасобу і складання протоколу огляду без зазначення його фактичного технічного стану.
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«Зловмисника затримано. Вирішується питання про відсторонення його від займаної посади», - повідомили в прес-службі.
Розслідування веде слідче управління регіонального главку Нацполіції.
Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).
Як повідомляв УНИНАН, в Житомирі погорів на хабарі заступник начальника виправної колонії. За винагороду майор внутрішньої служби гарантував умовно-дострокове звільнення засуджених. Розмір хабара залежав від тяжкості вчиненого злочину.