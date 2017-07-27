В Одесі на хабарі в $1,5 тисячі затриманий співробітник управління Укртрансбезпеки

В Одесі затримано посадовця управління Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) в Одеській області при отриманні хабара в розмірі 1,5 тис. доларів від агента судна.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, 26 липня співробітники прокуратури спільно з оперативними працівниками Управління СБ України в області викрили при отриманні хабара головного спеціаліста структурного підрозділу управління Укртрансбезпеки в Одеській області.

Встановлено, що службовець вимагав та отримав 1,5 тис. дол. неправомірної вигоди від агента судна за незатримання плавзасобу і складання протоколу огляду без зазначення його фактичного технічного стану.

Читайте такожУ Хмельницькій області посадовець облради погорів на хабарі в 50 тисяч доларів

«Зловмисника затримано. Вирішується питання про відсторонення його від займаної посади», - повідомили в прес-службі.

Розслідування веде слідче управління регіонального главку Нацполіції.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Як повідомляв УНИНАН, в Житомирі погорів на хабарі заступник начальника виправної колонії. За винагороду майор внутрішньої служби гарантував умовно-дострокове звільнення засуджених. Розмір хабара залежав від тяжкості вчиненого злочину.