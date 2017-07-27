Методом виходу Ryanair на новий ринок є скандал і тиск на суспільство - президент МАУ

Методом виходу ірландського лоукостера Ryanair на новий ринок є скандал і тиск на суспільство, повідомив на прес-конференції президент компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) Юрій Мірошников.

«Метод виходу Ryanair на новий ринок - це скандал, який дозволяє привернути до себе увагу. Тиск на суспільство, який дозволяє досягти своїх умов і вимог. У мене не складається враження, що в Україні зараз відбувається щось унікальне в практиці Ryanair. Якщо вивчити досвід цієї компанії, то можна побачити багато країн і аеропортів, в яких відбувалися ті самі процеси», - сказав він.

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За словами Мірошникова, з самого початку виходу на український ринок Ryanair висувала ультимативні вимоги.

«Весь процес виходу Ryanair на український ринок - це ультимативні вимоги, які вони висувають аеропортам і урядовим органам. Вони чинять тиск, щоб досягти своєї мети. Чи досягнуть вони саме тієї мети, яка озвучена в меморандумі, підписаному з Міністерством інфраструктури України? Я сподіваюся, що Ryanair задовольниться економічно обгрунтованими умовами польотів в українські аеропорти», - сказав Мірошников.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 роки 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, в тому числі зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

10 липня гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair "Бориспіль" щороку недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 дол. на 5 років.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід з України через недотримання службовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України в зв'язку з чим буде скасовано чотири нових маршрути з Києва і сім нових львівських маршрутів.

За словами мера Львова Андрія Садового, який зв'язався з представниками Ryanair, ключ виходу авіакомпанії з українського ринку знаходиться в Києві, оскільки до Львова жодних претензій, але компанія входить не в міста, а в країни.

14 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія Ryanair готова до відновлення переговорів з державним аеропортом «Бориспіль».

26 липня міністр Омелян заявив, що МАУ подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з обвинуваченням у наданні авіакомпанії Ryanair особливих умов, і вимагає відшкодувати 20,05 млн грн збитків і розірвати договір між Ryanair і аеропортом «Львів».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".