Більше 40 тисяч заяв надійшло від населення Житомирщини на отримання грошової винагороди за енергоефективність - ОДА

Більше 40 тис. заяв надійшло від населення Житомирщини на отримання грошової винагороди за енергоефективність. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, субсидіанти, які вели енергоефективне домогосподарство, можуть отримати грошову винагороду за енергоефективність. Для отримання коштів необхідно до 1 вересня цього року подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення.

За інформацією департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, для отримання коштів за ощадне використання електропостачання в області вже подано 599 заяв, а за використання газопостачання – 39 тис. 735.

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Нагадаємо, урядовий проект монетизації частини зекономлених субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним родинам – еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

До 1 липня 2017 року підприємства-виробники чи підприємства-виконавці послуг з газо-, та електропостачання в паперовому та електронному вигляді повинні надати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення списки енергоощадних субсидіантів із зазначенням суми невикористаної державної допомоги.

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Для нарахування коштів субсидіант має самостійно відкрити рахунок у банку, через який проводяться виплати соціальних допомог та пенсій. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим.

"Згідно зі статтею 165.1.1 Податкового кодексу України, субсидія, незалежно від вигляду в якому вона виплачується, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Тому монетизація частини зекономлених субсидій жодним чином НЕ впливає на процес декларування, а отримана від держави сума НЕ повинна зазначатися у Декларації про доходи громадян",- повідомляють в ОДА.