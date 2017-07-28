Претендентки на звання Міс-Україна влаштували перегони на воді у купальниках (відео, фото)
11:21, 28 липня 2017Суспільство
632 0
У фінал конкурсу, який відбудеться у вересні, пройдуть 25 дівчат.
Претендентки на звание Мисс-Украина устроили гонки на воде в купальниках
Не всі діставалися до берега сухими, адже втримати баланс на спеціальній дошці важко. А, організатори, мабуть, того і прагнули, коли змусили учасниць займатися на нестійкій платформі йогою. Дівчата одна за одною опинялись у воді.
Читайте такожПереможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2016" стала кримчанка (фоторепортаж)Самим дівчатам такі змагання дуже сподобалися, адже пробуджують азарт і адреналін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter