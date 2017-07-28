Претендентки на звання Міс-Україна влаштували перегони на воді у купальниках (відео, фото)

Не всі діставалися до берега сухими, адже втримати баланс на спеціальній дошці важко. А, організатори, мабуть, того і прагнули, коли змусили учасниць займатися на нестійкій платформі йогою. Дівчата одна за одною опинялись у воді.

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