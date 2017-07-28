У НВЗ Житомира проводитимуть факультативи з шахів для школярів та старших дошкільнят

У Житомирі почнуть проводити факультативні заняття з шахів для школярів та старших дошкільнят у навчально-виховних закладах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, протягом 2017-2018 навчальних років Житомирська міська рада планує впровадити факультативні заняття з шахів для школярів та старших дошкільнят у навчально-виховних закладах міста.

Для цього зараз готується спільний проект програми міського управління освіти та дитячо-юнацької середньої школи №1 з розвитку дитячого шахового спорту у навчально-виховних закладах.

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«Гра у шахи буде доступна абсолютно всім дітям, зможе створити новий простір для проведення вільного часу, сприятиме підвищенню загального інтелектуального рівня дітей. Особливо обдаровані та зацікавлені у цьому виді спорту діти зможуть продовжити навчання і підвищувати свій рівень з професіоналами - у спортивній школі», - повідомляють у міськраді.

Програма має на меті навчити дітей азам шахового спорту, вивчення основ стратегії.

Планується, що на факультативних заняттях дітей навчатимуть базовим поняттям та основним правилам гри та стратегії.

«Юні шахісти братимуть участь у турнірах різного рівня. Діти, які захопляться і виявлять особливу схильність і талант до шахів, зможуть продовжити заняття у спортивній школі або професійних клубах», - йдеться у повідомленні.

Попередньо очікується, що стартуватиме проект впродовж 2017-2018 років. Сама програма розрахована до 2020 року.