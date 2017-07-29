В Одесі активісти мають намір знову зірвати концерт Лободи

В Одесі місцеві активісти мають намір повторно зірвати концерт української співачки Світлани Лободи. Як передає кореспондент УНІАН, про те, що представники патріотичних організацій не допустять виступу Лободи, у Facebook заявив відомий активіст, колишній лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко.

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За його словами, концерт співачки заплановано 3 вересня на стадіоні "Чорноморець", у Центральному парку культури і відпочинку ім. Шевченка.

"І це - цілком свідома провокація і, не побоюся сказати, спроба реваншу тих, хто співпрацює з країною-агресором. Це виклик всій патріотичній громадськості Одеси, і я запрошую всіх своїх друзів з інших регіонів на цей день прибути в місто. Тому що нам просто плюють в обличчя", - написав Стерненко.

Він стверджує, що Лобода неодноразово виступала на російському ТБ, в тому числі, на "Першому російському" каналі.

"Цього року Лобода стала провідною на премії RU.TV, де сама ж взяла основну номінацію. І зробила ще один крок проти України - вручала премію за кращий кліп в окупованому Криму", - повідомив Стерненко.

Він обурюється тим, що після того, як наприкінці травня активісти не допустили виступу Лободи в Одесі, вона "не розкаявся, а продовжила шлях з віддалення від України".

"У час, коли її Батьківщина воює проти РФ, гинуть кращі сини нації, вона летить в гості до російського (а отже, контрольованого Путіним) олігарха Дерипаски і співає на його корпоративі. Відразу після цього - ще один виступ на весіллі російських олігархів", - написав Стерненко, акцентуючи, що повторна спроба провести в Одесі концерт "є провокацією".

Стерненка вже підтримала низка патріотичних організацій Одеси, заявивши, що не допустять виступу Лободи.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Одесі місцеві активісти зірвали концерт Лободи, який мав відбутися в елітному нічному клубі "Ібіца" на березі Чорного моря.

У числі активістів - представники громадської організації "Автомайдан Одеси", в тому числі її лідер Євген Резвушкін, "Азова", колишній лідер одеського "Правого сектору" Стерненко та ін.