"Свято в стилі "Оскар": Лобода і Леді Гага заспівали на весіллі дітей російських олігархів (фото, відео)

У розкішному залі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі відбулося весілля дітей російських олігархів – Лоліти (дочка Ельдара Османова) і Гаспара (син Альберта Авдоляна).

Замість традиційних запрошень закохані надіслали гостям чорні валізки з відеозверненням, статуетку «Оскар», набором гральних фішок, ручкою і золотою платівкою з іменами майбутніх молодят, пише peopletalk.ru.

Ведучих свята Андрія Малахова і Ксенію Собчак доставили в Лос-Анджелес приватним літаком. Гостей розважали Леді Гага, Джейсон Деруло, Світлана Лобода, Микола Басков, Стас Михайлов та інші зірки. Також організатори весілля привезли оркестр і балерин.

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За підрахунками журналістів, на весільну церемонію було витрачено понад $10 млн (одне тільки квіткове оформлення обійшлося в $1,5 млн).

Молодята були схожі на справжніх принца та принцесу. Для розкішного церемонії Лоліта вибрала по-справжньому казкову сукню – дівчина йшла до вівтаря в розшитій сукні кольору шампань, а шлейф зайняв майже весь прохід.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше на березі Дніпра зіграла весілля Тоня Матвієнко.