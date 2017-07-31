"Керченський - наступний": у Криму вітер здув "розпіарений" окупантами новий міст (фото)
На новину про поломку мосту відразу відреагували і користувачі соцмережі Twitter.
Підвісний міст між Сімеїзом і скелею Діва в тимчасово окупованому Криму, який відкрили в 26 липня 2017 року, вже недоступний для відвідувачів, оскільки його пошкодив сильний вітер, повідомляє "Аргументы недели-Крым".
Глава компанії "Фрірайт", яка реалізовувала проект, Анрі Каунов ніяк не коментує інцидент, тому терміни ремонту розрекламованого туристам об'єкта невідомі.
Читайте такожСуд у Криму по справі українського активіста не побачив порушення права на захист у відсутності адвоката
На новину про поломку мосту відразу відреагували і користувачі соцмережі Twitter. Так, відповідний допис з'явився на сторінці Roksolana Today&Крим.
"Сімеїз. Підвісний місток, відкритий нещодавно, відвалився від вітру. Шкода, що в той момент там не було Козенка,"депутата" Державної Думи", — пише користувач.
Деякі згадують, як Росія піариться на темі будівництва Керченського мосту, який повинен з'єднати аннексированный Крим з територією РФ.
Нагадаємо, раніше в США шквальний вітер здув з мосту поїзд.
Сімеїз— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) July 31, 2017
Підвісний місток,відкритий нещодавно,відвалився від вітру.Шкода,що в той момент там не було Козенко,"депутата"ГДhttps://t.co/fdifmmTpLypic.twitter.com/wM2YE1t6cX