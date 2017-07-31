"Керченський - наступний": у Криму вітер здув "розпіарений" окупантами новий міст (фото)

Підвісний міст між Сімеїзом і скелею Діва в тимчасово окупованому Криму, який відкрили в 26 липня 2017 року, вже недоступний для відвідувачів, оскільки його пошкодив сильний вітер, повідомляє "Аргументы недели-Крым".

Глава компанії "Фрірайт", яка реалізовувала проект, Анрі Каунов ніяк не коментує інцидент, тому терміни ремонту розрекламованого туристам об'єкта невідомі.

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На новину про поломку мосту відразу відреагували і користувачі соцмережі Twitter. Так, відповідний допис з'явився на сторінці Roksolana Today&Крим.

"Сімеїз. Підвісний місток, відкритий нещодавно, відвалився від вітру. Шкода, що в той момент там не було Козенка,"депутата" Державної Думи", — пише користувач.

Деякі згадують, як Росія піариться на темі будівництва Керченського мосту, який повинен з'єднати аннексированный Крим з територією РФ.

Нагадаємо, раніше в США шквальний вітер здув з мосту поїзд.