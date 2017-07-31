У дитячій лікарні Дніпра побудують хірургічний корпус (фото)

У Дніпрі до 2018 року планується побудувати новий хірургічний комплекс. Також до кінця року завершать капітальний ремонт педіатричного відділення дніпровського Центру матері та дитини ім. Руднєва. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної держадміністрації (ОДА).

Читайте такожУ Дніпрі помер військовий, який отримав поранення від вибуху на полігоні На шести поверхах будуть розташовані приймальне відділення, травмпункт, рентген і томографічний кабінети, палати, операційний блок. Ці роботи планується завершити в 2018 році.

«Ми розробили дизайн-проект, за яким зсередини обидва корпуси не будуть схожі на лікарні, які будувалися раніше. Це буде щось на зразок комфортного готелю, де зможуть перебувати мами з дітьми», - повідомили в ОДА.

Також лікарня буде оснащена новим сучасним обладнанням, а самі приміщення будуть капітально відремонтовані. У педіатричному відділенні в палатах розширеного і перепланованого відділення діти зможуть перебувати разом з батьками, кожна кімната також має окремий санвузол.

Будівельні роботи виконані вже на 70%. В даний час відділення облаштовують всередині.