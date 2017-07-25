Герої мультфільму "Як козаки…" про онлайн медицину (інфографіка)

Чи можете ви уявити поліклініки без черг, купи паперової роботи лікарів та з медичною документацією, доступною для різних рівнів медичної допомоги? Все це існує у вигляді електронних реєстрів пацієнтів у всьому цивілізованому світі вже давно. Але українські пацієнти поки що множать архіви медзакладів паперовими картками. Зрозуміло, що це позначається як на якості лікування, так і на ефективності роботи лікарів.

Одним із потужних інструментів, який дозволить докорінно змінити цю ситуацію, є система eHealth.

Винахідлива трійця козаків з легендарного мультфільму «Як козаки…» з’ясовує, що таке eHealth і як воно спростить життя українцям.

Як ми вже писали, у 2017 славетна трійця козаків з легендарного мультфільму «Як козаки…» Грай, Око та Тур випробують на собі все нове, що запроваджується в сучасній українській системі охорони здоров’я.

Серія інфографік «Як козаки медицину випробовували» - частина комунікаційної кампанії проекту «Програма комунікації реформ в Україні», покликаної привернути увагу широкої громадськості до змін у медицині.