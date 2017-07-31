На станції метро "Тракторний завод" відкриють відремонтований вихід (фото)

За місяць було повністю відреставровано гранітне покриття парапету. Також повністю демонтували, а потім провели монтажні роботи східців. Пофарбували підпірні стіни, поручні. За словами Олександра Ткача, заступника директора КП «Підземне місто», також привели в порядок, упорядкували найближчу територію, передає "Дозор".

Читайте такожУ Харкові відкрили територіальне управління НАБУТериторію навколо виходу з метрополітену заасфальтували. А, щоб автомобілі не заїжджали, встановили бар'єрні елементи. Крім того, профільному підприємству вдалося вирішити найболючішу проблему цього виходу - відремонтувати зливову каналізацію. Вона під час сильних дощів, зазначають фахівці, вже не справлялася з потоками води.

Олександр Ткач зазначив, що тут дуже оригінальний проект зливової каналізації. Вона проходить під підземним переходом. Це металеві труби, які повністю віджили свій вік. "Нам довелося замінити абсолютно всі трубопроводи і таким чином відновити роботу каналізаційно-зливової системи", - сказав Ткач.

Також, повідомили в комунальному підприємстві, роботи з реконструкції підземних пішохідних виходів зараз ведуться на станції метро «Армійська». Незабаром планують відновити виходи на станції «Палац спорту». А вже у вересні приступлять до реконструкції пішохідних виходів на станції метро «Університет». Там запланована реконструкція виходів у бік саду Шевченка та національного університету.