За перший місяць роботи дорожня поліція зафіксувала понад 12 тисяч адмінпорушень, - МВС

Дорожня поліція за перший місяць роботи зафіксувала понад 12 тис. адміністративних порушень. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінку МВС у Facebook.

"ПОЛІНА (поліція проти домашнього насильства) попередила близько 400 випадків домашнього насильства за перший місяць роботи! А дорожня поліція за перший місяць роботи зафіксувала понад 12 тис. адмінпорушень!", - наголошується в повідомленні.

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Як зазначали в прес-службі відомства раніше, також протягом першого місяця роботи співробітники дорожньої поліції пропрацювали 1796 викликів на спеціальну лінію поліції "102".

Нагадаємо, в Україні з 12 червня запустили перші патрулі дорожньої патрульної поліції. Вони патрулюють траси національного та міжнародного значення.