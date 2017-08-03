У Миколаєві через спеку встановили рамку з розпилювачем води для охолодження городян (відео)

У центрі Миколаєва в четвер, 3 серпня, встановили рамку з розпилювачем води з метою охолодження городян у спекотну погоду, біля рамки чергуватиме рятувальник Головного управління ДСНС у Миколаївській області. Як повідомив УНІАН перший віце-мер Андрій Дадівєрін, поки що в місті буде тільки одна така рамка, наприкінці місяця місто планує закупити ще кілька.

Дадівєрін інших подробиць не навів.

Як повідомляє відділ інформаційного забезпечення міськради, рамка працюватиме на вул. Соборній з 10:00 до 18:00 доки в місті буде спека, за прогнозом - найближчі 3 дні.

«Комплекс для санітарної обробки повинен допомогти людям, які погано переносять спеку, поліпшити свій стан. Для цього достатньо пройти через рамку - дрібний дощик приведе до тями», - повідомили в міськраді.

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«Згідно з прогнозом, упродовж 3 днів у нас буде спека близько 40 градусів. І у зв'язку з настанням сухої спекотної погоди ми звернулися до Головного управління ДСНС у Миколаївській області з проханням встановити на вул. Соборній рамку санітарної обробки. Люди, які почуваються погано, зможуть пройти через рамку, охолодитися і відчути себе краще. Рамка дає дрібнодисперсне розпилення води», - розповів перший віце-мер Андрій Дадівєрін.

У міськраді зазначили, що вже з'явилися бажаючі перевірити рамку в дії.

«Треба сказати, що вони залишилися задоволені таким експериментом», - заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці через аномальну спеку мерія вирішила працювати на годину менше.