Джастін Бібер втомився і хоче подорослішати: після заборони на в'їзд у Китай співак несподівано скасував весь тур

Популярний канадський співак Джастін Бібер написав відкритий лист до своїх фанатів, в якому пояснив, чому так несподівано скасував своє турне.

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Нещодавно Бібер скасував своє світове турне, чим приголомшив своїх шанувальників.

У зверненні фанатам розгледіли натяк на те, що причиною такого кардинального вчинку артиста став розрив з співачкою Селеною Гомес.

"Я так вдячний за цю подорож з усіма вами. Я вдячний за тури, але, перш за все, я вдячний, що я проживаю життя разом з вами. Навчання і дорослішання не завжди було простим, проте, відчуття, що я не один, допомагало мені", – почав свій лист 23-річний Джастін.

За словами зірки, від дозволив гіркоті, ревнощам та страху управляти його життям.

"Я дозволив своїм комплексам забрати у мене краще, а моїм невдалим відносин диктувати мені те, як ставитися до людей. Я дозволив гіркоті, ревнощів та страху керувати моїм життям", – відверто зізнався Бібер.

"Я не ідеальний і буду робити помилки, але моє минуле не вплине. Я хочу, щоб ви всі знали, що подорож була неймовірною і навчила мене подумати про себе", – продовжив співак.

Бібер зізнався, що реальною причиною скасування туру стала його нестримне життя, тому він взяв паузу.

"Я взяв паузу, щоб відчути стабільність. Я хочу, щоб моя кар'єра була стабільна, але також хочу, щоб моє серце і душа могли бути стабільними. Щоб я міг бути тією людиною, тим чоловіком і тим батьком, яким хочу", – написав Джастін.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, нещодавно співак Джастін Бібер раптово скасував всі свої концерти в рамках туру по США та Азії.

Згодом ЗМІ написали, що артист захопився релігією і це змусило його взяти паузу.

Раніше співакові заборонили у в'їзді в Китай поки не подорослішає.