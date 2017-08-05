У Житомирі відкрили Центр спецроти поліції особливого призначення

У Житомирі сьогодні відкрили відновлене приміщення адміністративного Центру спеціальної роти поліції особливого призначення Управління превентивної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості з нагоди відзначення другої річниці від Дня створення Національної поліції України відбулися перед адмінбудинком у Житомирі. Центр відкрили на місці колишнього приймальника-розподільника, який тривалий час не працював.

Приміщення, в якому відтепер базуватиметься спецпідрозділ, кілька років не використовувалось. На його ремонт та облаштування витратили 1,5 млн грн, ще 900 тис. грн було виділено обласною владою. Упродовж півроку тривали роботи з матеріально-технічного обладнання Центру.

Читайте такожУ Житомирі арештували проросійського блогера за підозрою у держзраді

В урочистому відкритті взяли участь начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області В’ячеслав Печененко та керівники області та міста.

Одразу потому священнослужителі провели обряд освячення приміщення.

Також правоохоронці вже представили кінний патруль, який працюватиме у парковій зоні Житомира.