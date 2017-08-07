Правозахисники вимагають запровадити санкції проти фігурантів справи Балуха

У Кримській правозахисній групі заявили, що справу проти Володимира Балуха сфабриковано і вимагають, аби до санкційних списків включили співробітників ФСБ та всіх причетних до справи.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив представник організації Володимир Чекригін.

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"Хотілось би зауважити, що у справі Володимира Балуха ми будемо наполягати на тому, щоб у санкційні списки включались усі фігуранти цієї справи, всі, хто брав у ній участь, не тільки верхівка ФСБ і суддя, яка виносила вирок, а й той суддя, що виносив рішення про його затримання, і слідчий, що проводив обшук, рядові співробітники ФСБ", - заявив правозахисник.

"Всі повинні бути включені у ці списки, щоб у Криму розуміли, що ніхто не залишиться без покарання, кожен понесе відповідальність рано чи пізно. Тому що внесення у ці санкційні списки означатиме, що людина на все життя залишиться в Криму або Росії", - додав Чекригін.

Також він зазначив, що у анексованому Криму мають працювати міжнародні правозахисні організації.

"Для нас дуже важливо, аби в Криму змогли б працювати міжнародні правозахисні організації, я навіть не кажу – українські, хоча б щоб це були міжнародні. Тому що зараз там є тільки російські, але на них – мало надії, оскільки зрозуміло, що через тиск влади об’єктивної картини вони дати не можуть, на жаль, із об’єктивних причин", - зазначив Чекригін.

Як повідомляв УНІАН, Роздольненський районний суд анексованого Криму в п'ятницю, 4 серпня, виніс вирок українському активісту Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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ФСБ Росії затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися впродовж чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадали від Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через розміщену на стіні табличку і прапор України, який розміщувався на подвір'ї його будинку.