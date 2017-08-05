Лідер німецьких вільних демократів пояснив свою позицію щодо анексії Криму

Лідер німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер запевнив, що визнання анексії Криму Росією неприйнятне для нього та його партії. Як повідомляє Німецька хвиля, про це політик сказав у своєму відеозверненні, оприлюдненому в суботу, 5 серпня, на його сторінці в мережі Facebook.

Читайте такожЛідер німецьких лібералів закликав поки "забути" про окупацію КримуПолітик зауважив, що гостро критикує президента РФ Володимира Путіна та політику Росії вже багато років, через що його звинувачували в тому, ніби він піддає ризику спадок політики розрядки, яку у відносинах з СРСР формували інші представники вільних демократів. А варто було йому зробити пропозицію щодо руху у напрямку покращення відносин з Росією, як його одразу назвали "людиною, яка розуміє Путіна", зауважив Лінднер. "ВДП підтримує принципи міжнародного права, ВДП бачить Німеччину частиною Заходу - через це трансатлантичні відносини мають пріоритет, через це ми за кожної можливості надаємо підтримку нашим східноєвропейським партнерам по НАТО, ми не приймаємо анексію Криму, яка суперечить міжнародному праву, чи будь-які інші імперські жести Кремля", - заявив Лінднер. Він додав, що санкції проти Росії потрібно посилювати, якщо є регрес у виконанні домовленостей.

При цьому він закинув ЄС певну поблажливість упродовж тривалого часу щодо дотримання санкційного режиму, вказавши як протилежність цього розширення санкцій через завезення турбін Siemens у Крим. "Однак якщо спостерігається прогрес, то санкції повинні бути послаблені, крок за кроком, не як аванс з боку Заходу, але поетапно це має бути можливим", - наголосив Лінднер. Він вважає, що питання Криму на даний момент розв'язати не вдасться, про анексію півострова потрібно говорити, ніколи не приймати, але не варто всі інші питання прив'язувати до нього, оскільки в такому разі не буде прогресу у відносинах з Росією. За його словами, прикладом такого тривалого тимчасового стану може бути Північний Кіпр (самопроголошена держава, яку визнала лише Туреччина. - Ред.).

При цьому в оприлюдненому раніше 5 серпня фрагменті інтерв'ю газеті Westdeutsche Allgemeine Zeitung та іншим виданням медіагрупи Funke Лінднер зазначив, що питання анексованого Росією Криму варто розглядати відокремлено. "Я побоююся, що поки Крим варто розглядати як тимчасове рішення на невизначений термін", - зазначив Лінднер. Він вказав також на необхідність поетапного скасування санкцій, що стало б винагородою за окремі кроки з боку Росії. Ці слова викликали бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Вільна демократична партія, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, має підтримку близько 8% виборців та проходить у Бундестаг на виборах 24 вересня. Можливим є її входження в урядову коаліцію з християнськими демократами Ангели Меркель. Керівництво ВДП послідовно виступало із засудженням дій Росії в Україні та за відповідні санкції проти Москви.