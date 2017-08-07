У змінах до держоборонзамовлення мають враховуватись реальні потреби бійців ЗСУ – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що у змінах до державного оборонного замовлення, що напрацьовуються у зв’язку із ухваленими змінами до держбюджету поточного року, мають враховуватися, насамперед, потреби бойових підрозділів Збройних сил України.

Про це він заявив у рамках робочої поїздки в зону проведення АТО, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Турчинов відвідав бойові позиції 58-ї окремої мотопіхотної бригади на передньому краї оборони в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське та Новозванівка. Секретар РНБО наголосив, що 58-ма ОМПБр посідає важливе місце в загальній системі оборони оперативно-тактичного угрупування «Луганськ».

«Найбільша кількість вогневих провокацій у Луганському секторі здійснюється саме в зоні відповідальності 58-ї бригади, яка завдяки мужності та професійності своїх бійців не залишає ворогу шансів на просування вперед», - наголосив він.

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Під час наради з військовим керівництвом АТО та оперативно-тактичного угрупування «Луганськ», а також спілкуючись з солдатами і офіцерами на передовій, Турчинов приділив увагу проблемним питанням військово-технічного забезпечення бойових підрозділів, які перебувають на передньому рубежі оборони.

За його словами, зараз опрацьовуються доповнення до Державного оборонного замовлення у зв'язку зі змінами до бюджету поточного року і збільшенням фінансування оборонних видатків.

«У цих змінах до ДОЗ повинні враховуватись, насамперед, реальні потреби бойових підрозділів ЗСУ, які безпосередньо протистоять російській агресії, а не пропозиції чиновників, які не завжди беруть до уваги об'єктивну ситуацію на фронті», - сказав секретар РНБО і додав, що це стосується як боєприпасів, так і зброї, військової техніки, систем радіоелектронної боротьби, медичного та матеріально-технічного забезпечення військових.

Під час спілкування на передовій у військових було багато питань стосовно пропозицій Турчинова про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема перегляду посадових окладів та окладів за військове звання, йдеться у повідомленні.

Секретар РНБО підтвердив свою позицію та наголосив, що при плануванні бюджету на наступний рік необхідно «закладати пріоритетне підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, яке не може поступатися зарплатам чиновників».

«Гідне забезпечення наших солдатів і офіцерів - це питання надійності нашої оборони і національної безпеки країни», - заявив Турчинов.