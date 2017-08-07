Гібридні війська РФ намагаються прорвати оборону сил АТО біля Бахмутської траси – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що російські гібридні війська не припиняють постійних спроб прориву оборони сил АТО в районі Бахмутської траси з виходом на стратегічно важливі рубежі, але отримують гідну відсіч з боку ВСУ.

Про це він заявив в рамках робочої поїздки в зону проведення АТО, повідомляє прес-служба РНБО.

Зокрема, Турчинов перевірив стан забезпечення та бойової готовності підрозділів Збройних Сил в оперативно-тактичному угрупуванні «Луганськ». За результатами перевірки секретар РНБО провів нараду з військовим керівництвом АТО.

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За словами Турчинова, щодня на ділянці фронту, що знаходиться в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Луганськ», противник здійснює системні вогневі провокації, «зокрема, із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню та мінометів».

«Щотижня відбувається декілька бойових зіткнень», - сказав Турчинов, додавши, що ворог не припиняє постійних спроб прориву нашої оборони для просування в напрямку Бахмутської траси з виходом на стратегічно важливі рубежі.

«Але всі провокації російських гібридних військ жорстко припиняються професійними діями наших військових», - сказав секретар РНБО України.