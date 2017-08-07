До переслідування Балуха в Криму причетні близько 20 осіб – правозахисниця

До незаконного переслідування українця Володимира Балуха в анексованому Криму причетні близько 20 людей. Про це заявила в ефірі Радіо Крим.Реалії Юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Дар’я Свиридова.

Читайте такожПравозахисники вимагають запровадити санкції проти фігурантів справи Балуха«Прокуратура АРК в Києві розслідує всі факти злочинів проти українських громадян в анексованому Криму. До незаконного переслідування Володимира Балуха причетні близько 20 осіб – рано чи пізно вони постануть перед судом за свої дії. Це співробітники поліції, ФСБ, судді різних рівнів. Шанс, що їх реально притягнуть до відповідальності, на мій погляд, є», – переконана правозахисник.

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист українця наполягає, що всі ці предмети йому підкинули.

Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку і прапор України, який був на подвір’ї його будинку.