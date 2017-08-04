МЗС України висловило протест у зв’язку з вироком окупаційної влади Криму щодо Балуха
Українські дипломати висунули вимогу до РФ, негайно скасувати це рішення та припинити будь-яке переслідування Балуха.
Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест у зв’язку з винесенням псевдо-судом російського окупаційного режиму в АР Крим вироку у справі громадянина України Володимира Балуха.
Відповідну заяву поширила прес-служба українського МЗС
"Засудивши українця під сфабрикованим приводом до майже 4 років позбавлення волі виключно за його свідому громадянську позицію і мирний супротив незаконній окупації його рідної землі, Росія вкотре продемонструвала світові свою цинічну зневагу до прав людини, свобод та людського життя загалом", - йдеться в повідомленні.
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"Як держава-окупант Російська Федерація знехтувала і ключовими положеннями міжнародного гуманітарного права та вимогою Генеральної Асамблеї ООН, викладеною у резолюції ГА ООН «Ситуація з правами людини в АР Крим та м.Севастополь (Україна)». В Україні також розглядають справу Володимира Балуха як черговий факт порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - додали у зовнішньополітичному відомстві.
Українські дипломати висунули вимогу до РФ, негайно скасувати це рішення та припинити будь-яке переслідування Балуха.
Як повідомляв УНІАН, Роздольненський суд анексованого Криму в п'ятницю, 4 серпня, виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ФСБ затримала Володимира Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися впродовж чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок.
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Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадали від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».
Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через розміщену на стіні табличку і прапор України, який розміщувався на подвір'ї його будинку.