В Одесі поліція відкрила справу через жорстоке поводження з конем, який возив туристів у спеку

В Одесі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з конем, якого примушували возити туристів у спеку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 5 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що в центрі міста, на вулиці Пушкінській, кінь, який тягнув карету з людьми, впав і лежить на проїжджій частині.

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Під час перевірки зазначеного повідомлення слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції встановила, що, за попередніми даними, внаслідок ускладнених погодних умов, пов'язаних із аномальною спекою, у тварини погіршився стан здоров'я.

«Кінь знепритомнів, впавши на землю», - розповіли в главку. Люди, які стали свідками цього, звернулися до ветеринара. Прямо на місці тварині було надано необхідну допомогу - поставлено крапельницю, організовано поливання водою тощо. Процедури проходили понад дві години. Коня вдалося врятувати.

Слідчим відділенням Приморського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.