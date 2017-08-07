Жителі окупованого Криму вкотре залишилися без світла

Понад 108 тисяч людей в результаті відключення електропостачання за перевищення допустимого навантаження на високовольтних лініях залишилися без електрики в Криму і Севастополі, повідомляється в понеділок на сайті Міненерго РФ.

"Відключені побутові споживачі (близько 108 700 осіб), частина промислових підприємств. Потужність відключених споживачів - 70 МВт", - йдеться в повідомленні.

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У тому числі в Криму - близько 83 900 осіб, у Севастополі - близько 24 800 осіб, уточнили в міністерстві.

"Для запобігання перевищення аварійно-допустимого перетоку активної потужності в контрольованому перерізі "Тамань" і "ОЕС Півдня - Крим" черговим диспетчером Чорноморського РДУ віддана команда на введення графіків тимчасового відключення споживання сумарно на величину 70 МВт", - повідомили раніше в Міненерго РФ.

6 серпня в Криму двічі вводилися графіки тимчасового відключення електропостачання.