Жителі окупованого Криму вкотре залишилися без світла
У Криму залишилися без світла близько 84 тисяч осіб, у Севастополі - близько 25 тисяч.
Понад 108 тисяч людей в результаті відключення електропостачання за перевищення допустимого навантаження на високовольтних лініях залишилися без електрики в Криму і Севастополі, повідомляється в понеділок на сайті Міненерго РФ.
"Відключені побутові споживачі (близько 108 700 осіб), частина промислових підприємств. Потужність відключених споживачів - 70 МВт", - йдеться в повідомленні.
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У тому числі в Криму - близько 83 900 осіб, у Севастополі - близько 24 800 осіб, уточнили в міністерстві.
"Для запобігання перевищення аварійно-допустимого перетоку активної потужності в контрольованому перерізі "Тамань" і "ОЕС Півдня - Крим" черговим диспетчером Чорноморського РДУ віддана команда на введення графіків тимчасового відключення споживання сумарно на величину 70 МВт", - повідомили раніше в Міненерго РФ.
6 серпня в Криму двічі вводилися графіки тимчасового відключення електропостачання.