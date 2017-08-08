У Німеччині телеканал переплутав серії "Твін Пікс" і показав "спойлер"
22:36, 08 серпня 2017Суспільство
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Телеканал залишив глядачів без логічного продовження 12-ї серії.
Фанати «Твін Пікс» вважають себе постраждалими / скріншот
Німецький канал Sky German замість 13-го епізоду телесеріалу «Твін Пікс» видав в ефір 14-й.
Телеканал залишив глядачів без логічного продовження 12-ї серії, зате 14 показав на тиждень раніше, передає "Медіаняня".
Фанати «Твін Пікс» вважають себе потерпілими. Деякі вважають, що витік був не випадковим, а навмисним.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в мережі завантажили серію "Гри престолів", яка ще офіційно не була показана.
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