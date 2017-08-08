У Німеччині телеканал переплутав серії "Твін Пікс" і показав "спойлер"

Німецький канал Sky German замість 13-го епізоду телесеріалу «Твін Пікс» видав в ефір 14-й.

Телеканал залишив глядачів без логічного продовження 12-ї серії, зате 14 показав на тиждень раніше, передає "Медіаняня".

Фанати «Твін Пікс» вважають себе потерпілими. Деякі вважають, що витік був не випадковим, а навмисним.