У Криму окупанти влаштували обшук у будинку мулли Емірамзаєва (фото, відео)

В окупованому Криму російські силовики прийшли з обшуком до жителя селища Кіровське Умера Емірамзаєва.

Про це написав активіст Абдуллах Якубов на своїй сторінці у Facebook.

"Обшук розпочався близько 7:30, будинок оточений, на підтримку Емірамзаєва збираються люди", - написав він.

На відео з місця подій видно кілька десятків людей, які вийшли підтримати Емірамзаева, а також екіпірованих силовиків і припаркований неподалік автозак.

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"Як ми бачимо, з самого ранку велика кількість сусідів та друзів зібрались біля його дому, народ Машаллах, підтримує Умера і любить його", - підкреслив активіст.

"Умер Емірамзаєв є місцевим муллою і авторитетною особою Кіровського району, відомий своєю побожністю, люди його знають тільки з хорошого боку, він є багатодітним батьком і сам народився в багатодітній родині», – додав Якубов.

У той же час, на сайтах підконтрольних Кремлю силових відомств Криму про причини обшуку не повідомляють.