Плата для Гіппократа: ЗМІ показали статки головного лікаря київського пологового будинку (фото)

Доки пацієнтам Київського міського пологового будинку №2 розповідають про відсутність елементарних медикаментів та брак фінансування, родина головного лікаря володіє елітною нерухомістю, дорогим автопарком та великою кількістю готівки. Про це йдеться у сюжеті "Вилікувати систему" Лесі Іванової для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Згідно з даними електронної декларації, із нерухомості у родини Тетяни Пехньо є будинок на 719 кв.м. із земельною ділянкою в 16 соток у с.Петропавлівська Борщагівка під Києвом (донедавна записаний на 90-річну свекруху Пехньо, цієї весни – переоформлений на чоловіка), квартира на 32 кв.м. у Києві, 11 соток землі в Лалово (Закарпатська обл.). Також родина вклалась у будівництво квартири на 122,5 кв.м. й паркомісця, де саме – невідомо.

Із транспортних засобів Пехньо задекларувала Hyndai Santa FE чоловіка (2008 р., придбаний вживаним ніби за 7 тис. дол) та Suzuki Grand Vitara сина (2008р., придбаний новим за 27 тис. дол.). Також у дочки Пехньо раніше була HONDA CR-V (вживана коштує від 20 тис. дол.), нині вона також є власницею будинку 300 кв.м. у Дмитрівці.

Також подружжя Пехньо задекларувало чимало готівки, загалом 50 тис дол. і 2,90 млн грн.

Згідно з декларацією, Тетяна Пехньо у середньому заробляє близько 22 тис. грн. на місяць. Чоловік Тетяни Пехньо, Василь Пехньо, науковець, наразі очолює Інститут загальної та неорганічної хімії. Згідно з його декларацією, в середньому місячний дохід складає 27 тис. грн. (зарплатня, пенсія та допомога від держави). Син наразі вчиться на медика, дочка також медик.

На прохання пояснити статки родини, Тетяна Пехньо наполягала, що вони не такі вже й вражаючі: "Наші статки це не тільки статки наші з чоловіком, а багаторічні і всієї нашої родини. Будинок (будівля) придбана батьками чоловіка, 16 років назад. Станом на сьогоднішній день будівлі 23 роки. Ринкова вартість, яку перед заповненням декларації ми все ж попросили батьків провести оцінку, складає около 20 тис. у.о.".

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Разом з тим, за 20 тис. дол. (близько півмільйона гривень за нинішнім курсом) наразі в Петропавлівській Борщагівці знайти будинок не вдалося. Найдешевший варіант, площею у 16 разів менше за будинок Пехньо коштує 35 тисяч доларів.

Тим часом пацієнтки, що потрапляли до КМПБ №2 за останні кілька років, розповідають з одного боку про відсутність в лікарні елементарних медикаментів, з іншого - про "добровільно-примусові" благодійні внески.

Разом з тим головний лікар заперечує існування в її лікарні практики з неофіційними домовленостями й доплатами лікарям, що ж до офіційного благодійного внеску – переконує, що він саме добровільний і фіксованої суми не існує. За словами самої Пехньо, при бюджетному фінансуванні в 28 млн грн. на рік загальна сума благодійних внесків (грошова та речова допомога) складає в межах 7-8 млн грн. За рахунок цих коштів лікарня перекриває недостачу бюджетного фінансування для закупівлі харчів, ліків та обладнання.

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