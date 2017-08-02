"Мамин прокурор": журналісти показали записаний на маму маєток одного з керівників ГПУ під Києвом (відео)

Голова Департаменту з нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури Володимир Бедриківський мешкає у великому маєтку під Києвом, записаному на його матір. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту "Схеми".

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Згідно з декларацією за 2015 рік, у користуванні Бедриківського є садовий/дачний будинок під Києвом площею 583 квадратні метри. Проте зазначається, що цей будинок, в якому мешкає Бедриківський, записаний на його вісімдесятирічну матір-пенсіонерку, яка на момент зйомок сюжету жила в Чернівцях. Тоді жінка не захотіла говорити з журналістами про те, яким чином вона придбала маєток під Києвом.

Власницею будинку вона стала у 2009 році, коли Бедриківський працював у МВС. У 2014 році сім'я Бкедриківського придбала ще 4 ділянки навколо і отримала доступ до водойми.

Крім того, у розслідуванні вказано, що 26-річний син Бедриківського є власником квартири на 143 кв.м. в новобудові в центрі Києва та елітного позашляховика Volkswagen.

У письмовій відповіді прес-служба ГПУ підтвердила журналістам, що Бедриківський живе в будинку матері, але яким чином вона придбала таке дороге житло, невідомо.

"Мати Бедриківського не проживає разом із ним, не є членом його родини, а тому у декларації не зазначена. Інформація про доходи і витрати Бедриківської, яка не є членом сім'ї працівника ГПУ, конфіденційна", - йдеться у відповіді.

Юристи розповіли авторам сюжету, що оскільки жінка стала власницею маєтку під Києвом ще до початку дії статті ККУ про незаконне збагачення, якими б не були джерела походження коштів на будинок, жодних юридичних наслідків це не матиме.

Журналісти зазначають, що Бедриківський – давній знайомий Юрія Луценка. Ще за часів Віктора Ющенка, коли Луценко очолював МВС, Бедриківський був його заступником та отримав звання генерал-полковника міліції. У 2016 він отримав посаду впливового департаменту ГПУ.

Раніше, 1 серпня, у спільноті "Автомайдан" у Facebook повідомили, що дрон їхніх активістів збили під час зйомок будинку Бедриківського.

"Прокурор, схоже, не особливо полюбляє увагу навколо себе і тому над його маєтком наш дрон було збито кількома пострілами з вогнепальної зброї! Після прибуття патрульної поліції було вирішено віддати дрон на експертизу", - сказано у повідомленні.