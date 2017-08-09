Суд залишив підозрюваного у держзраді полковника Без'язикова під вартою ще на 60 діб (фото)

Колегія суддів Шевченківського районного суду Києва задовольнила клопотання обвинувачення та продовжила для полковника ЗСУ Івана Без'язикова, якого звинувачують у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, до 8 жовтня.

Разом з тим суд не задовольнив клопотання захисників обвинувачуваного змінити йому запобіжний захід на будь-який, не пов'язаний з триманням під вартою та виділити йому поліцейську охорону.

Окрім того, суд призначив справу полковника ЗСУ Без'язикова до розгляду в рамках судового слідства.

Наступне засідання, на якому планується заслухати обвинувальний акт, призначено на 12:00 18 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала Без’язикова за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами у грудні 2016. За версією спецслужби, він був завербований, перебуваючи в полоні у бойовиків, і збирав інформацію про сили АТО. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України.

29 грудня слідчі Служби безпеки України за погодженням з Генеральною прокуратурою повідомили Без’язикову про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ).

Бойовики утримували Без’язикова в полоні з серпня 2014 року, його було звільнено 5 липня 2016 року.