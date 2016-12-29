СБУ оприлюднила записи телефонних розмов Без'язикова з бойовиками

Відео з'явилося у середу на офіційному каналі СБУ в YouTube.

У підписі до відео вказується, що дані записи телефонних розмов "підтверджують протиправну діяльність (…) Без'язикова Івана Миколайовича, спрямовану на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України".

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Як зазначає Українська правда, у відео є запис розмови (від 2 жовтня 2015 року) дружини Без'язикова з так званим "заступником командуючого корпусом міністерства оборони ДНР" Едуардом Басуріним. Басурін розповідає, що Без'язиков живий і не хоче повертатися на підконтрольну Києву територію України (на відео з 10-ї хвилини).

"Басурін повідомив, що Без'язиков І. М. працює на ДНР і не хоче повертатися додому", - сказано у підписі СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, Івана Без'язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року, затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».

За словами дружини полковника, свідчення проти її чоловіка давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік "ДНР", але не по-справжньому.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці, до 8 лютого 2017 року.